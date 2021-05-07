В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Рахмона 8 мая
- © РИА Новости / Сергей Гунеев
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе», — говорится в заявлении.
Отмечается, что лидеры также обсудят состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, вопросы совместного противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия приветствует решение Таджикистана и Киргизии создать совместную рабочую переговорную группу и готова содействовать решению спорных моментов между государствами.