В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Рахмона 8 мая

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в Москве 8 мая обсудят ряд вопросов, включая ситуацию на таджикско-киргизской границе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры также обсудят состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, вопросы совместного противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия приветствует решение Таджикистана и Киргизии создать совместную рабочую переговорную группу и готова содействовать решению спорных моментов между государствами.