На Украине рассказали о ходе кампании по вакцинации людей от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины рассказало о ходе кампании по вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает «112 Украина» со ссылкой на Telegram-канал украинского ведомства, одну дозу вакцины от коронавируса получил уже 978 031 человек.

Уточняется, что полностью вакцинированы, то есть получили две дозы препарата, 74 783 человека. Из этого числа двое вакцинировавшихся получили одну дозу за границей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.