Зеленский высказался о медленных поставках вакцин из ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.

Об этом Зеленский сказал в Варшаве в ходе дебатов с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии с договорённостью, которую мы заключили с Европейским союзом… наша страна не получила ничего», — приводит его слова РИА Новости.

Также Зеленский заявил, что у Украины есть договорённости о вакцинах с Великобританией, Индией и США.

Украинский президент рассказал, что к настоящему времени в стране привились 1 млн человек.

«Это очень небольшое количество, имея в виду размер нашей страны. Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 млн доз вакцины, но мы получим её только под конец года — в III—IV квартале текущего года», — заявил украинский лидер.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда в стране начнут производить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.