Шойгу вновь обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в регионе

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Министр обороны России Сергей Шойгу вновь поговорил по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном о ситуации в регионе и зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщило российское военное ведомство.
Шойгу вновь обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в регионе
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«20 мая... обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — приводит сообщение РИА Новости.

Вечером 19 мая Шойгу и Арутюнян также проводили телефонные переговоры.

В тот же день президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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