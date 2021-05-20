Шойгу вновь обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в регионе
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«20 мая... обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — приводит сообщение РИА Новости.
Вечером 19 мая Шойгу и Арутюнян также проводили телефонные переговоры.
В тот же день президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.