Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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«В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.
Как отмечается, с обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путём переговоров.
Путин подчеркнул, что Москва как посредник активно способствует нормализации обстановки.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником при обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана.