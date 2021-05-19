Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

© РИА Новости / Михаил Климентьев