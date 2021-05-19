Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путём переговоров.

Путин подчеркнул, что Москва как посредник активно способствует нормализации обстановки.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником при обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана.

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