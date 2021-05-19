Путин провёл переговоры с Алиевым

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин провёл переговоры с Алиевым
  • РИА Новости

Отмечается, что «продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стаби­льности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года».

«В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исклю­чи­тельно политико-диплома­ти­чес­кими методами», — говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что «российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договорённости о запуске процесса делимитации и демаркации государст­венной границы».

Также обсуждались ключевые аспекты двусторонней повестки дня. 

«Ильхам Алиев высказал искреннюю признательность за осуществляемые поставки российских вакцин. Выражена обоюдная заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. На это будут нацелены интенсивные контакты по линии правительств, профильных министерств и ведомств», — добавили в Кремле.

Ранее Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе. 

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