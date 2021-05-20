Зеленский заявил о нежелании давать характеристику Путину

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Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что осторожно относится к тому, чтобы давать характеристику президенту России Владимиру Путину.
Зеленский заявил о нежелании давать характеристику Путину
  • Reuters

По словам Зеленского, «у него нет времени думать» о российском лидере. 

«Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента России», — сказал он.

В ходе пресс-конференции Зеленский заявил о начале переговоров между офисом президента Украины и российской стороной для организации встречи на нейтральной земле.

В Кремле подтвердили, что контакты ведутся, с российской стороны в них участвует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, но «процесс идёт непросто».

Также Зеленский заявил, что видит риски для Украины в связи с возможной встречей российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

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