Зеленский заявил о нежелании давать характеристику Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что осторожно относится к тому, чтобы давать характеристику президенту России Владимиру Путину.

По словам Зеленского, «у него нет времени думать» о российском лидере.

«Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента России», — сказал он.

В ходе пресс-конференции Зеленский заявил о начале переговоров между офисом президента Украины и российской стороной для организации встречи на нейтральной земле.

В Кремле подтвердили, что контакты ведутся, с российской стороны в них участвует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, но «процесс идёт непросто».

Также Зеленский заявил, что видит риски для Украины в связи с возможной встречей российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.