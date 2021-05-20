В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Он подтвердил, что контакты ведутся, с российской стороны в них участвует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Действительно, есть определённые наброски возможных тем к обсуждению, процесс идёт непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные», — цитирует Пескова РИА Новости.

Также он не стал называть «какие-то пункты возможной повестки дня».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале переговоров между офисом президента Украины и российской стороной для организации встречи на нейтральной земле.