В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. 
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
  • © Global Look Press / РИА Новости

Он подтвердил, что контакты ведутся, с российской стороны в них участвует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Действительно, есть определённые наброски возможных тем к обсуждению, процесс идёт непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные», — цитирует Пескова РИА Новости.

Также он не стал называть «какие-то пункты возможной повестки дня».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале переговоров между офисом президента Украины и российской стороной для организации встречи на нейтральной земле.

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