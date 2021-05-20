Лукашенко назвал причину крушения военного самолёта в Барановичах

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У потерпевшего крушение военно-учебного самолёта Як-130 под Барановичами отказали все системы управления, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал причину крушения военного самолёта в Барановичах
  • РИА Новости

«У Як-130 отказали все уровни системы управления. Их четыре и пятая — резервная. Они отказали мгновенно, в течение одной минуты», — цитирует его ТАСС.

По словам Лукашенко, после этого у Як-130 оставался резервный уровень управления, «который работал с жуткими перебоями», но позволил отвести самолёт от жилых домов.

18 мая при крушении военно-учебного самолёта Як-130 под Барановичами погибли два лётчика Лидской штурмовой авиабазы.

СК Белоруссии возбудил уголовное дело после крушения военного самолёта под Брестом.

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