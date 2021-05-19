В Белоруссии возбудили дело после крушения военного самолёта под Брестом
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«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 465 (нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц) УК», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Устанавливаются обстоятельства катастрофы.
Ранее пресс-служба Министерства обороны Белоруссии сообщила, что при крушении военно-учебного самолёта Як-130 под Барановичами погибли два лётчика Лидской штурмовой авиабазы.