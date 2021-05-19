Лукашенко доложили о крушении самолёта Як-130

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили о крушении военного самолёта Як-130 и о двух погибших.

Об этом сообщил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко.

«Ситуация доложена главе государства, меня эта новость застала практически в парламенте, я представлял декрет (президента. — RT) в палате представителей, затем — в Совете республики. Я знаю, что Министерством обороны принимаются меры по установлению причин», — цитирует РИА Новости Сергеенко.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Белоруссии сообщила, что при крушении военно-учебного самолёта Як-130 под Барановичами погибли два лётчика Лидской штурмовой авиабазы.