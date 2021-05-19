В Барановичах при крушении самолёта Як-130 погибли два пилота
- Reuters
«При выполнении учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта. Убедившись, что траектория падения самолёта находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба лётчика погибли», — говорится в сообщении белорусского Минобороны.
Отмечается, что других жертв и разрушений нет.
Уточняется, что последствия крушения ликвидированы силами МЧС.
На месте работает комиссия Минобороны.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что в Барановичах разбился военно-учебный самолёт.