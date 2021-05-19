В Барановичах разбился военно-учебный самолёт

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В белорусских Барановичах разбился военно-учебный самолёт.
В Барановичах разбился военно-учебный самолёт
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Об этом сообщает БЕЛТА, не приводя подробностей.

Издание «Наш край» сообщает, что самолёт взлетал с аэродрома в Барановичах по направлению в Восточный микрорайон. На взлёте он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург. Издание пишет, что в катастрофе погиб лётчик.

Onliner.by отмечает, что разбился Як-130.

«Примерно 20 минут назад в Барановичах упал учебный самолёт. Окна у двух соседних домов выбиты. На месте работают машины МЧС», — приводит Onliner.by слова очевидца.

В пресс-службе брестского областного управления Следственного комитета пока не комментируют информацию о состоянии пилота.

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