Депутат Госдумы назвал ошибку России в отношениях с Украиной

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о возможной ошибке России при построении двусторонних отношений с Украиной.

«Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной, наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнёрством, это всё вылилось в то, во что вылилось», — сказал он.

Парламентарий добавил, что борьба за нормализацию отношений с Украиной ещё продолжается и, по его мнению, маловероятно, что она будет закончена в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что Украину превращают в «анти-Россию», откуда можно постоянно ожидать требующих особого внимания с точки зрения обеспечения российской безопасности новостей.

Позднее в МИД Украины прокомментировали данное заявление.