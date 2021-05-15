Украинский МИД оценил слова Путина о превращении Украины в «антипод» России

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Украину постепенно превращают в «антипод» России.

«Разговор о превращении Украины в «антипод» России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон», — цитирует его агентство УНН.

Украинский дипломат отметил, что ничто не сможет остановить «трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство».

Ранее Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что Украину превращают в «анти-Россию», откуда можно постоянно ожидать требующих особого внимания с точки зрения обеспечения российской безопасности новостей.