Украинский МИД оценил слова Путина о превращении Украины в «антипод» России
- РИА Новости
«Разговор о превращении Украины в «антипод» России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки третьих сторон», — цитирует его агентство УНН.
Украинский дипломат отметил, что ничто не сможет остановить «трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство».
Ранее Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что Украину превращают в «анти-Россию», откуда можно постоянно ожидать требующих особого внимания с точки зрения обеспечения российской безопасности новостей.