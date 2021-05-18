Захарова ответила на заявления Кулебы о вывозе Россией украинцев из Непала

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы об эвакуации Россией десяти украинских граждан из Непала.
Захарова ответила на заявления Кулебы о вывозе Россией украинцев из Непала
  • Reuters

Как рассказала Захарова в своём Facebook, посольство России при содействии непальских властей организовало эвакуацию российских граждан, застрявших в Непале из-за введённого там локдауна.

По её словам, специально организованный рейс «Аэрофлота» вывез из Непала не только россиян, но и туристов из Белоруссии, Литвы, Молдавии, Мальты, Латвии, Таджикистана, Казахстана, а также десятерых граждан Украины.

«В то время как все благодарят за помощь, киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз», — заявила Захарова.

Она привела слова главы МИД Украины, назвавшего вывоз украинцев из Непала «российским трюком» и заявившего, что «Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан независимо от их национальности и гражданства».

«Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение», — прокомментировала Захарова заявление Кулебы.

Непал с 6 мая приостановил международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

18 мая сообщалось, что посольство России в Непале совместно с Россотрудничеством организовало специальный вывозной рейс из Катманду для россиян.

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