Захарова ответила на заявления Кулебы о вывозе Россией украинцев из Непала

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы об эвакуации Россией десяти украинских граждан из Непала.

Как рассказала Захарова в своём Facebook, посольство России при содействии непальских властей организовало эвакуацию российских граждан, застрявших в Непале из-за введённого там локдауна.

По её словам, специально организованный рейс «Аэрофлота» вывез из Непала не только россиян, но и туристов из Белоруссии, Литвы, Молдавии, Мальты, Латвии, Таджикистана, Казахстана, а также десятерых граждан Украины.

«В то время как все благодарят за помощь, киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз», — заявила Захарова.

Она привела слова главы МИД Украины, назвавшего вывоз украинцев из Непала «российским трюком» и заявившего, что «Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан независимо от их национальности и гражданства».

«Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение», — прокомментировала Захарова заявление Кулебы.

Непал с 6 мая приостановил международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

18 мая сообщалось, что посольство России в Непале совместно с Россотрудничеством организовало специальный вывозной рейс из Катманду для россиян.