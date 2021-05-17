Путин по телефону поздравил президента Казахстана с днём рождения
- РИА Новости
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днём рождения», — говорится в сообщении.
Российский лидер также провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого был подтверждён взаимный настрой на укрепление российско-казахстанских отношений.
Ранее Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.