Путин по телефону поздравил президента Казахстана с днём рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днём рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин по телефону поздравил президента Казахстана с днём рождения
  • РИА Новости

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днём рождения», — говорится в сообщении.

Российский лидер также провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого был подтверждён взаимный настрой на укрепление российско-казахстанских отношений.

Ранее Путин и Токаев обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.

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