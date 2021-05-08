В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева
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Об этом сообщила пресс-служба Токаева.
«Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты», — говорится в заявлении.
Путин и Токаев также обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.