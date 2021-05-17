В Киеве назвали дату ежегодной пресс-конференции Зеленского

Ежегодная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится в четверг, 20 мая, сообщил советник руководителя его офиса Михаил Подоляк.

«Уже можно говорить официально: 20 мая состоится пресс-конференция президента. Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского, обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты в течение третьего года», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

В настоящее время офис Зеленского прорабатывает детали и формат пресс-конференции, а также возможные ограничения в связи с пандемией.

На предыдущей пресс-конференции Зеленский, в частности, заявил, что «всем» отличается от предыдущего главы страны Петра Порошенко, и отметил, что он «болеет» Украиной.

МИД России в своей оценке первого года президентства Зеленского отметил, что с его приходом к власти линия Киева на конфронтацию с Москвой не изменилась, а «русофобия получает на Украине новое дыхание».