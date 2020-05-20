Зеленский заявил, что болеет Украиной
- РИА Новости
«Я сердцем всегда отвечаю. Я всем отличаюсь от Порошенко, как физиологически и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной», — сказал Зеленский на пресс-конференции.
При этом он отметил, что, «может, не так красиво» общается на украинском языке, как Порошенко.
«Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого, и именно так я работаю», — добавил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.