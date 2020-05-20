Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным
  • РИА Новости

«Даю себе еще несколько месяцев, чтобы всё-таки «додавить» и мы могли найти дипломатический выход из этой ситуации по минским договоренностям. Я не хотел бы использовать план «Б» и «С». Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Он отметил — «что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться».

Ранее МИД России оценил год президентства Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить