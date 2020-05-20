Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Даю себе еще несколько месяцев, чтобы всё-таки «додавить» и мы могли найти дипломатический выход из этой ситуации по минским договоренностям. Я не хотел бы использовать план «Б» и «С». Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, я уверен, что мы должны это делать», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Он отметил — «что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться».

Ранее МИД России оценил год президентства Зеленского.