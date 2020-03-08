Зеленский назвал очень сложными переговоры с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian рассказал, что вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно».
Зеленский назвал очень сложными переговоры с Путиным
  • РИА Новости

«Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было нормандского формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи — сейчас вернули 111 человек», — приводит текст интервью пресс-служба Зеленского.

Украинский президент отметил, что «всё идёт жёстко, тяжело, с серьёзными шероховатостями», но «движется вперёд».

Ранее Владимир Зеленский рассказал о личной встрече с Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита, который прошёл 9 декабря в Париже.

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