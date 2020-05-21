Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского

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Украинский МИД назвал попыткой «вмешательства» во внутренние дела оценку внешнеполитического ведомства России года президентства на Украине Владимира Зеленского.
Киев отреагировал на оценку МИД России года президентства Зеленского
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«Комментарий Департамента информации и печати МИД России... является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины... расколоть украинское общество», — говорится в заявлении украинского министерства.

В Киеве назвали «дезинформацией» заявление Москвы о проведении Украиной русофобской политики и нагнетании напряжённости в двусторонних отношениях.

Там также призвали Россию перейти к «конструктивному взаимодействию» по вопросу Крыма и Донбасса.

Ранее МИД России отметил, что с приходом к власти Зеленского линия Киева на конфронтацию с Москвой не изменилась, а «русофобия получает на Украине новое дыхание».

Зеленский в ходе пресс-конференции рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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