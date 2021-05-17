В Кремле оценили возможность обмена Медведчука на осуждённых украинцев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможности обмена подозреваемого в госизмене главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осуждённых в России украинцев.

Песков отметил, что данный вопрос относится к «украинской внутриполитической кухне».

«Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Это была достаточно несформулированная идея, поэтому мы вряд ли склонны это как-то серьёзно рассматривать», — сказал представитель Кремля.

Ранее Данилов не исключил возможности обмена Медведчука на осуждённых в России украинцев.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в свою очередь, заявили, что оппозиционных политиков на Украине пытаются превратить в политических заложников.