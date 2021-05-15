В Раде отреагировали на заявление главы СНБО об обмене Медведчука

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В украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировали слова секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности обмена подозреваемого в госизмене главы политсовета политической силы Виктора Медведчука на украинцев, заключённых в России.
В Раде отреагировали на заявление главы СНБО об обмене Медведчука
  • © РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ОПЗЖ.

«Уже первые слушания по так называемому делу Медведчука показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений. Но представителей режима это не смущает. Они продолжают давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытаются превратить их в политических заложников», — говорится в заявлении.

В партии отмечают, что заявления и действия представителей власти выходят всё дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла.

«Власти кажется, что диктаторские замашки прибавят ей популярности. Но это только разрушает украинскую государственность», — отметили в политсиле.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов не исключил возможности обмена подозреваемого в госизмене Медведчука на осуждённых в России украинцев.

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