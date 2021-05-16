В Белоруссии заявили о совершенствовании инфраструктуры НАТО у границ

НАТО за последние четыре года усовершенствовало военную инфраструктуру у белорусских границ, отметил первый заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король.

«За последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась, постоянно ведутся работы по созданию новых и по усовершенствованию старых объектов», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала СТВ.

В частности, замглавы Генштаба Белоруссии рассказал, что НАТО завершило модернизацию на территории Польши пяти аэродромов и продолжает модернизировать ещё шесть (на территории Польши и стран Балтии), которые будут способны принять самолёты любого типа.

«Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики — у наших ближайших соседей», — отметил Король.

По его словам, целью НАТО является «создание специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки».

В апреле в Совбезе Белоруссии заявили о «круглосуточных» иностранных учениях у границ.

В Генштабе Белоруссии также сообщили, что НАТО продолжает наращивать активность у границ Белоруссии и России, развёртывая там разведывательные центры.