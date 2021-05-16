В Совфеде оценили заявление Зеленского об Украине как центре Европы

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, назвавшего Украину «центром и сердцем Европы».
В Совфеде оценили заявление Зеленского об Украине как центре Европы
  • © РИА Новости

«А с чего вдруг Украина стала «сердцем Европы»? Это же просто пустозвонство. Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что? Его периферия?» — приводит его слова из Telegram-канала РИА Новости.

Также Пушков заявил, что «никто, кроме киевских демагогов», не заметил, как «территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы — через создание национальных государств, через ренессанс, реформацию и другие собственно европейские процессы».

По его мнению, Зеленский, говоря об Украине как о сердце Европы, «совсем перебрал».

Ранее украинский президент заявил, что Украина является «центром и сердцем» Европы по «географии, духу и ценностям».

В апреле главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал ВСУ «щитом Европы».

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