В Совфеде оценили заявление Зеленского об Украине как центре Европы
- © РИА Новости
«А с чего вдруг Украина стала «сердцем Европы»? Это же просто пустозвонство. Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что? Его периферия?» — приводит его слова из Telegram-канала РИА Новости.
Также Пушков заявил, что «никто, кроме киевских демагогов», не заметил, как «территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы — через создание национальных государств, через ренессанс, реформацию и другие собственно европейские процессы».
По его мнению, Зеленский, говоря об Украине как о сердце Европы, «совсем перебрал».
Ранее украинский президент заявил, что Украина является «центром и сердцем» Европы по «географии, духу и ценностям».
В апреле главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал ВСУ «щитом Европы».