Зеленский назвал Украину центром и сердцем Европы

Короткая ссылка
Украина по своей географии, ценностям и стремлениям относится к Европе и «обязательно будет» в Евросоюзе, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский назвал Украину центром и сердцем Европы
  • ©president.gov.ua

Соответствующую публикацию по случая празднования Дня Европы на Украине он разместил в Twitter.

«Мы — центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на «майдане» и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы», — написал он.

Зеленский также выразил уверенность, что «Украина обязательно будет в Европейском союзе».

В апреле главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал ВСУ «щитом Европы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить