Зеленский назвал Украину центром и сердцем Европы

Украина по своей географии, ценностям и стремлениям относится к Европе и «обязательно будет» в Евросоюзе, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Соответствующую публикацию по случая празднования Дня Европы на Украине он разместил в Twitter.

«Мы — центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на «майдане» и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы», — написал он.

Зеленский также выразил уверенность, что «Украина обязательно будет в Европейском союзе».

В апреле главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал ВСУ «щитом Европы».