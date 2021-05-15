В Госдуме оценили реакцию Климкина на слова Путина о превращении Украины в «антипод» России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина, который выразил опасения после слов российского лидера Владимира Путина о том, что Украину постепенно превращают в «антипод» России.
В Госдуме оценили реакцию Климкина на слова Путина о превращении Украины в «антипод» России
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«Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь, партнёрами их называть?» — отметил парламентарий.

Говоря о возможных жёстких мерах и агрессивных ответах со стороны России, о которых упомянул Климкин, Бальбек указал, что ими официальный Киев пугает весь мир уже последние несколько лет.

«Экс-министр Климкин в очередной раз решил показать себя «мощным аналитиком»... При всей напряжённости наших отношений с Украиной мы были бы рады, если бы официальный Киев обозначил готовность к диалогу. Нам есть о чём поговорить, и в этом разговоре можно было бы убрать те проблемы, которые не решаются уже семь лет. Нужна лишь добрая воля украинских политиков», — заключил депутат.

Ранее Климкин высказался о заявлении российского лидера Владимира Путина о том, что Украину постепенно превращают в «антипод» России.

Как отметил экс-глава украинского МИД, Путин ранее не использовал такие формулировки в отношении Украины.

14 мая Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что Украину превращают в «анти-Россию», откуда можно постоянно ожидать требующих особого внимания с точки зрения обеспечения российской безопасности новостей.

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