Климкин оценил слова Путина о превращении Украины в «антипод» России

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин выразил опасения после слов российского лидера Владимира Путина о том, что Украину постепенно превращают в «антипод» России.

«Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать... Путин говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России и её антиподе», — написал Климкин в Facebook.

Экс-глава украинского МИД отметил, что Путин ранее не использовал такие формулировки в отношении Украины.

«Ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким», — предупредил он.

Ранее Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что Украину превращают в «анти-Россию», откуда можно постоянно ожидать требующие особого внимания с точки зрения обеспечения российской безопасности новости.