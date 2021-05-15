Климкин оценил слова Путина о превращении Украины в «антипод» России
- Reuters
«Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать... Путин говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России и её антиподе», — написал Климкин в Facebook.
Экс-глава украинского МИД отметил, что Путин ранее не использовал такие формулировки в отношении Украины.
«Ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким», — предупредил он.
Ранее Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что Украину превращают в «анти-Россию», откуда можно постоянно ожидать требующие особого внимания с точки зрения обеспечения российской безопасности новости.