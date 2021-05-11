Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру заочного расследования

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры заочного расследования, информирует пресс-служба президента Украины.
Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру заочного расследования
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«Документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины», — сообщает пресс-служба.

Новый закон корректирует подход к розыску и определяет два основания для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства. Теперь это станет возможно, если подозреваемый объявлен в международный розыск и если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда и находится на территории «государства-агрессора» или на «временно оккупированных территориях Украины».

Судья вправе заочно арестовать такого подозреваемого.

Также предусмотрено, что ходатайство в суде о взятии под стражу данного лица будет рассматриваться без него при наличии постановления о розыске и без возможности внесения залога.

Ранее Зеленский утвердил национальную программу Украина — НАТО на 2021 год.

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