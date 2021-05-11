На Украине за сутки выявили более 2,2 тысячи случаев коронавируса

Более 2,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«По состоянию на 11 мая 2021 года зафиксировано 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника», — написал он в Facebook.

По его словам, за 24 часа зафиксировано 119 летальных случаев, выздоровели 8617 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 124 535 человек, 46 631 пациент скончался, 1 777 370 человек выздоровели.

Ранее Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса.