На Украине за сутки выявили более 2,2 тысячи случаев коронавируса
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«По состоянию на 11 мая 2021 года зафиксировано 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника», — написал он в Facebook.
По его словам, за 24 часа зафиксировано 119 летальных случаев, выздоровели 8617 человек.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 124 535 человек, 46 631 пациент скончался, 1 777 370 человек выздоровели.
Ранее Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса.