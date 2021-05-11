На Украине за сутки выявили более 2,2 тысячи случаев коронавируса

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Более 2,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
На Украине за сутки выявили более 2,2 тысячи случаев коронавируса
  • © REUTERS/Roman Baluk

«По состоянию на 11 мая 2021 года зафиксировано 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника», — написал он в Facebook.

По его словам, за 24 часа зафиксировано 119 летальных случаев, выздоровели 8617 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 124 535 человек, 46 631 пациент скончался, 1 777 370 человек выздоровели.

Ранее Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса.

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