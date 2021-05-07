На Украине заявили о выходе страны из третьей волны коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна вышла из третьей волны коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Наконец-то могу заявить, что у нас завершилась третья волна пандемии... Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам»,— написал он.

По его словам, пик третьей волны коронавируса пришёлся на конец марта и начало апреля. При этом она оказалась самой смертоносной и унесла больше жизней, чем первые две. Во время пика пандемии в больницах Украины на кислородной терапии находилось 44 тыс. пациентов.

Ранее Степанов рассказал, когда в стране начнут производить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.