Суд в Тбилиси освободил из-под стражи оппозиционера Мелию

Короткая ссылка
Тбилисский городской суд освободил из-под стражи председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелию.
Суд в Тбилиси освободил из-под стражи оппозиционера Мелию
  • Reuters

«Ника Мелия будет освобождён незамедлительно», — приводит Sputnik Грузия слова адвоката Дито Садзаглишвили после завершения судебного процесса.

Ранее Генпрокуратура Грузии направила обращение в Тбилисский суд с просьбой об освобождении Мелии из-под ареста.

23 февраля грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию председателя ЕНД, которого обвиняют в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить