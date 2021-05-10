Суд в Тбилиси освободил из-под стражи оппозиционера Мелию

Тбилисский городской суд освободил из-под стражи председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелию.

«Ника Мелия будет освобождён незамедлительно», — приводит Sputnik Грузия слова адвоката Дито Садзаглишвили после завершения судебного процесса.

Ранее Генпрокуратура Грузии направила обращение в Тбилисский суд с просьбой об освобождении Мелии из-под ареста.

23 февраля грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию председателя ЕНД, которого обвиняют в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года.