Суд в Тбилиси освободил из-под стражи оппозиционера Мелию
- Reuters
«Ника Мелия будет освобождён незамедлительно», — приводит Sputnik Грузия слова адвоката Дито Садзаглишвили после завершения судебного процесса.
Ранее Генпрокуратура Грузии направила обращение в Тбилисский суд с просьбой об освобождении Мелии из-под ареста.
23 февраля грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию председателя ЕНД, которого обвиняют в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года.