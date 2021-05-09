ГП Грузии просит суд освободить из-под ареста главу партии Саакашвили
- Reuters
«Да, я подтверждаю вам, что прокуратура уже обратилась в суд с соответствующим ходатайством», — цитирует представителя Генпрокуратуры Грузии ТАСС.
Ранее Европейский фонд за демократию выплатил 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.) в качестве залога за Мелию.
23 февраля грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию Ники Мелии, который обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года.
Также сообщалось о задержании более 20 его сторонников у офиса ЕНД в Тбилиси.