ГП Грузии просит суд освободить из-под ареста главу партии Саакашвили

Генпрокуратура Грузии направила обращение в Тбилисский суд с просьбой об освобождении из-под ареста Ники Мелии, возглавляющего оппозиционную партию «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал грузинский экс-президент Михаил Саакашвили.

«Да, я подтверждаю вам, что прокуратура уже обратилась в суд с соответствующим ходатайством», — цитирует представителя Генпрокуратуры Грузии ТАСС.

Ранее Европейский фонд за демократию выплатил 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.) в качестве залога за Мелию.

23 февраля грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию Ники Мелии, который обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года.

Также сообщалось о задержании более 20 его сторонников у офиса ЕНД в Тбилиси.