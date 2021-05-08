ЕС заплатил залог для освобождения из тюрьмы главы партии Саакашвили

Европейский фонд за демократию выделил деньги для внесения залога за находящегося с февраля под арестом в Тбилиси Нику Мелию, возглавляющего партию «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Грузии.

«Сегодня были выплачены 40 тыс. лари (более $11,6 тыс. — RT) для освобождения Ники Мелии из предварительного заключения», — сказано в заявлении.

В ЕС также поблагодарили Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала деньги грузинским властям.

В Евросоюзе назвали освобождение Мелии важным шагом на пути к завершению политического кризиса в Грузии.

23 февраля грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию Ники Мелии, который обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года.

Также сообщалось о задержании более 20 его сторонников у офиса ЕНД в Тбилиси.