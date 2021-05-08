ЕС заплатил залог для освобождения из тюрьмы главы партии Саакашвили
- Reuters
Об этом сообщили в представительстве ЕС в Грузии.
«Сегодня были выплачены 40 тыс. лари (более $11,6 тыс. — RT) для освобождения Ники Мелии из предварительного заключения», — сказано в заявлении.
В ЕС также поблагодарили Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала деньги грузинским властям.
В Евросоюзе назвали освобождение Мелии важным шагом на пути к завершению политического кризиса в Грузии.
23 февраля грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию Ники Мелии, который обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года.
Также сообщалось о задержании более 20 его сторонников у офиса ЕНД в Тбилиси.