Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

Президент России Владимир Путин обменялся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравлениями по случаю Дня Победы.

Телефонный разговор Путина с Лукашенко состоялся в воскресенье, 9 мая.

«Главы государств обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что был затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в поздравительном послании Путину отметил особое значение Дня Победы для россиян и белорусов.