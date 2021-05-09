Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить противостояние в обществе.

«Мы всё время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние», — приводит агентство БЕЛТА слова Лукашенко.

Об этом он заявил на церемонии, посвящённой Дню государственного герба и государственного флага.

«Давайте чётко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей. Давайте наконец поймём, что другой земли у нас не будет и никто нам её не подарит», — сказал он.

Ранее Лукашенко в поздравительном послании российскому лидеру Владимиру Путину отметил особое значение Дня Победы для россиян и белорусов.