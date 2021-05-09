Спикер Рады призвал не отдавать другим вклад Украины в Победу в войне

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал не отдавать другим государствам вклад Украины в победу в Великой Отечественной войне.
Спикер Рады призвал не отдавать другим вклад Украины в Победу в войне
  • РИА Новости

«Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства... Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне Победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране — будь то Россия, Беларусь или европейские государства», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Разумков подчеркнул, что Украина в годы Великой Отечественной войны понесла огромные потери.

Спикер Рады, его первый заместитель Руслан Стефанчук и главы парламентских комитетов возложили цветы к памятнику на могиле Неизвестного солдата в Киеве в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

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