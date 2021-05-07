Белоруссия подготовила ответные санкции в отношении Запада

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона подготовила возможные ответные меры на случай новых санкций со стороны Запада.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Подобные меры обсуждались и ранее, они подготовлены… Они будут адекватными той ситуации, которая складывается. Без ответа никакие шаги оппонентов — и европейских, и западных стран — не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождём дальнейшей ситуации, к каким решениям придут партнёры на Западе», — сказал он.

Отмечается, что ограничения могут коснуться работы европейского бизнеса в Белоруссии.

Макей добавил, что возможные ответные меры не повлияют на экономическое развитие страны и благосостояние простых граждан.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил предоставить данные о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях в Белоруссии для оценки их работы на фоне введённых Евросоюзом санкций против республики.