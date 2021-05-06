Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 364 тысячи
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели более 355 тыс. пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией.
За весь период распространения вируса на территории страны умерли 2602 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
16 апреля глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».