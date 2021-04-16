Глава Минздрава Белоруссии привился «Спутником V» местного выпуска
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот», — заявил Пиневич.
Ранее в Минздраве Белоруссии сообщили о планах выпустить первую стотысячную партию вакцины «Спутник V» в середине апреля.
В феврале глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Минск способен не только производить вакцину от коронавируса «Спутник V», но и поставлять её на экспорт.