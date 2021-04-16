Глава Минздрава Белоруссии привился «Спутником V» местного выпуска

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Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».
Глава Минздрава Белоруссии привился «Спутником V» местного выпуска
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот», — заявил Пиневич.

Ранее в Минздраве Белоруссии сообщили о планах выпустить первую стотысячную партию вакцины «Спутник V» в середине апреля.

В феврале глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Минск способен не только производить вакцину от коронавируса «Спутник V», но и поставлять её на экспорт.

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