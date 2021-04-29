Токаев прокомментировал конфликт между Киргизией и Таджикистаном

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с конфликтом между Киргизией и Таджикистаном и заявил о готовности приложить усилия к восстановлению доверия между сторонами.
Токаев прокомментировал конфликт между Киргизией и Таджикистаном
  • РИА Новости

«Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия», — заявил Токаев на официальном сайте.

Он добавил, что считает возможным «выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии».

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что «руководители Киргизии и Таджикистана смогут решить все спорные вопросы исключительно мирным путём».

Ранее стало известно, что военные Киргизии и Таджикистана прекратили перестрелку на границе.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. Стороны сообщают о пострадавших.

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