Токаев прокомментировал конфликт между Киргизией и Таджикистаном
- РИА Новости
«Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия», — заявил Токаев на официальном сайте.
Он добавил, что считает возможным «выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии».
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что «руководители Киргизии и Таджикистана смогут решить все спорные вопросы исключительно мирным путём».
Ранее стало известно, что военные Киргизии и Таджикистана прекратили перестрелку на границе.
28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. Стороны сообщают о пострадавших.