В Кремле прокомментировали расследование дела о попытке госпереворота в Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ход расследования дела о попытке государственного переворота в Белоруссии.

«Доказательства есть у специальных служб. Вы знаете, что наши специальные службы, они в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению этих преступных планов по свержению власти законной в Белоруссии. И спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами», — заявил он.

Также Песков добавил, что спецслужбы уже «обладают и признаниями некоторых участников этого заговора».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал детали плана по государственному перевороту в стране, который намеревались осуществить ранее задержанные заговорщики.

17 апреля Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.

Они начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания.