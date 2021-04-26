В Кремле прокомментировали расследование дела о попытке госпереворота в Белоруссии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ход расследования дела о попытке государственного переворота в Белоруссии.
В Кремле прокомментировали расследование дела о попытке госпереворота в Белоруссии
  • РИА Новости

«Доказательства есть у специальных служб. Вы знаете, что наши специальные службы, они в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению этих преступных планов по свержению власти законной в Белоруссии. И спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами», — заявил он.

Также Песков добавил, что спецслужбы уже «обладают и признаниями некоторых участников этого заговора».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал детали плана по государственному перевороту в стране, который намеревались осуществить ранее задержанные заговорщики.

17 апреля Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута.

Они начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания.

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