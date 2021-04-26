Пытавшегося вывезти из России запчасти для С-300 украинца приговорили к колонии

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что украинец, пытавшийся вывезти на Украину запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300, был приговорён к десяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

«Определением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции оставлен без изменений и вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко за совершение преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («Шпионаж»). Решением суда он приговорён к лишению свободы на десять лет с отбыванием срока в колонии строгого режима», — отметили в ЦОС.

7 декабря 2020 года Мосгорсуд признал бывшего профессионального футболиста украинца Василия Василенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

В ФСБ отметили, что он пытался передать Украине часть комплектующих к зенитному ракетному комплексу С-300.