Лукашенко оценил призыв Киева сменить площадку переговоров по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смена площадки переговоров по урегулированию в Донбассе требует согласия со стороны всех вовлечённых в этот процесс.

«Что касается трёхсторонней контактной группы, которая работала в Белоруссии… Если сегодня не нравится — пожалуйста, можно выбрать любую другую страну», — цитирует РИА Новости заявление Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Он отметил необходимость консенсуса всех сторон, вовлечённых в этот вопрос.

Белорусский лидер выразил мнение, что стремление Киева сменить площадку в Минске говорит о намерении «похоронить Минские соглашения».

Вице-премьер Украины — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников отмечал, что Киев настаивает на поиске другого города вместо Минска для переговоров по Донбассу.

По его словам, у украинской стороны «нет доверия» к Белоруссии.

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал выбрать для таких переговоров нейтральную и «высокоавторитетную» страну в Европе.