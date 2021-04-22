В Кремле обозначили красную линию в отношениях с Украиной

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Красная линия для России в отношениях с Украиной связана с национальными интересами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле обозначили красную линию в отношениях с Украиной
  • globallookpress.com

«Красные линии есть в целом у России, они связаны с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он напомнил, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе и внутреннее противостояние должен решать Киев.

21 апреля президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Говоря о международной повестке, он назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта и подчеркнул, что ответ потенциальным оппонентам будет «асимметричным, быстрым и жёстким».

При этом он отметил, что красные линии в отношениях с другими государствами Москва будет определять в каждом конкретном случае сама.

В Кремле позднее пояснили, что в отношении Запада речь идёт о вмешательстве во внутренние дела страны, об оскорблениях, ущемлении экономических интересов.

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