В Кремле назвали «красные линии» в отношении Запада для России

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«Красными линиями» в отношении Запада для России будут вмешательство в её внутренние дела и оскорбления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».
В Кремле назвали «красные линии» в отношении Запада для России
  • РИА Новости

«Что касается «красных линий», то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы...», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Кроме того, по его словам, это недопущение оскорбительного разговора со страной и ущемление её экономических интересов.

21 апреля российский лидер Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Говоря о международной повестке, он назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта и подчеркнул, что ответ потенциальным оппонентам будет «асимметричным, быстрым и жёстким».

При этом он отметил «в высшей степени сдержанное» поведение Москвы в нынешней ситуации и желание иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

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