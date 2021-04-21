В Кремле назвали «красные линии» в отношении Запада для России

«Красными линиями» в отношении Запада для России будут вмешательство в её внутренние дела и оскорбления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Что касается «красных линий», то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы...», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Кроме того, по его словам, это недопущение оскорбительного разговора со страной и ущемление её экономических интересов.

21 апреля российский лидер Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Говоря о международной повестке, он назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта и подчеркнул, что ответ потенциальным оппонентам будет «асимметричным, быстрым и жёстким».

При этом он отметил «в высшей степени сдержанное» поведение Москвы в нынешней ситуации и желание иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.