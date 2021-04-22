В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи главы государства с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», — сказал Песков в ответ на вопрос, будут ли в Кремле реагировать на обращение Зеленского к Путину с предложением о встрече.

При этом пресс-секретарь российского президента не стал комментировать вероятность такой встречи в Донбассе.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на территории Донбасса.