В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского
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«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», — сказал Песков в ответ на вопрос, будут ли в Кремле реагировать на обращение Зеленского к Путину с предложением о встрече.
При этом пресс-секретарь российского президента не стал комментировать вероятность такой встречи в Донбассе.
Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на территории Донбасса.