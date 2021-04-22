Российские миротворцы провели колонну с гумпомощью в Карабах

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Российские миротворцы провели 14-ю колонну и обеспечили доставку около 200 т гуманитарной помощи в Кельбаджарский район Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские миротворцы провели колонну с гумпомощью в Карабах
  • © mchs.gov.ru

«Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов четырнадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования... обеспечила доставку около 200 тонн груза в Кельбаджарский район», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что колонна из 17 военных автомобилей «Камаз» и машин сопровождения проследовала по маршруту Мадагиз — Кельбаджар.

Ранее российские миротворцы начали доставлять в Нагорный Карабах адресную гуманитарную помощь.

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