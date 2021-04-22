Российские миротворцы провели колонну с гумпомощью в Карабах

Российские миротворцы провели 14-ю колонну и обеспечили доставку около 200 т гуманитарной помощи в Кельбаджарский район Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России.

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